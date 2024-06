Już nosi "boxer shorts". Nie każdy by się odważył

Anna Lewandowska, Jessica Mercedes i Julia Tychoniewicz to tylko niektóre z gwiazd, które w ostatnim czasie pokochały "boxer shorts". Jak je nosić, by wyglądać naprawdę stylowo? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Anna Lewandowska zadała szyku w "boxer shorts"

Kto by pomyślał, że męskie bokserki staną się aż takim hitem wśród pań? Charakterystyczne modele z szerokimi nogawkami to obecnie prawdziwy "must have" wśród gwiazd. Niedawno zaprezentowała się w nich Anna Lewandowska, która kolejny raz udowodniła, że doskonale wie, co w "modowej" trawie piszczy.

Trenera fitness zdecydowała się na model w niebieskim kolorze ozdobiony pionowymi, ciemniejszymi paskami. Tego typu detal to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeśli zależy nam na optycznym wydłużeniu sylwetki. Żona Roberta Lewandowskiego do swoich szortów dobrała bordowy T-shirt z różowym napisem, który podkreślił młodzieżowy charakter jej stylizacji. Tutaj naprawdę trudno jest się do czegokolwiek przyczepić.

Julia Tychoniewicz wznosi wakacyjny styl na zupełnie nowy poziom

Julia Tychoniewicz wychowywała się na Bahamach, gdzie niezależnie od pory roku można poczuć prawdziwy wakacyjny "vibe". Nic dziwnego, że wiele fanek influencerki inspiruje się jej plażowymi stylizacjami. Jakiś czas temu modelka zaprezentowała się w czarnym staniku, do którego dobrała "boxer shorts".

Julia Tychoniewicz w szortach inspirowanymi męskimi bokserkami © Instagram | @juliamellort

W tego typu stylizacji śmiało można wybrać się m.in. na plażę lub w rejs statkiem. Wiele kobiet sięga po tego typu strój na co dzień. W końcu mogą czuć się w nim nie tylko pewnie, ale również wygodnie.

Iga Krefft lansuje trend na męskie bokserki

Stylizacje Igi Krefft to po połączenie najgorętszych trendów sezonów oraz komfortu. To była więc tylko kwestia czasu, aż w jej szafie pojawią się "boxer shorts". Aktorka zaprezentowała się na Instagramie w niebieskim modelu w białe, pionowe paski oraz marszczeniem w pasie. Dobrała do niego czarny stanik sportowy, który jeszcze bardziej podkreślił jej wakacyjny charakter stylizacji.

Iga Krefft w "boxer shorts" © Instagram | @ofeliaigakrefft

Pojechała do Los Angeles. Zabrała "boxer shorts"

Jessica Mercedes to kolejna fanka "boxer shorts". Właśnie w modelu inspirowanymi męskimi bokserkami zaprezentowała się niedawno w Los Angeles. W przeciwieństwie do swoich koleżanek influencerka wystylizowała je w nieco bardziej casualowy sposób.

Model w kratę vichy zestawiła z oversize’ową bluzą w białym kolorze oraz oliwkowymi kaloszami. Nie da się ukryć, że w tym stroju celebrytce niestraszna była żadna pogoda.

Jessica Mercedes zachwyciła w modnych szortach © Instagram | @jemerced

