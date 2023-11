Kapsalon holenderski - nowy przebój. Danie, które będziesz ciągle chciała jeść

Danie idealne nie istnieje? Jeśli tak uważasz, to z pewnością nigdy nie jadłaś potrawy o nazwie kapsalon. Co to takiego? To nowy przepis, który już jest hitem. Danie pochodzi z Holandii i to nic innego jak frytki przykryte gyrosem lub szoarmą. Wierzch należy posypać startym serem, a całość zapiec.