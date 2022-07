Katarzyna Glinka opublikowała post po rozstaniu. Padły wymowne słowa

Katarzyna Glinka również potwierdziła te doniesienia. "To prawda, nasz związek się zakończył, ale tylko tyle mogę powiedzieć. Brak mi po prostu słów, by to komentować" - powiedziała w "Super Expressie". "Rozstanie? Powiem tak. Kasia to kobieta wielu talentów i pełna uroku. To są sprawy prywatne, których nie będę komentował" - mówił z kolei Jarosław Bieniecki.