Kiedyś ważyła tylko 17 kg. Oto jak wygląda dzisiaj

Kristina przez długi czas nie przyjmowała do siebie tych próśb. Bezsilni byli także lekarze, którzy nie wiedzieli, w jaki sposób mogą namówić dziewczynę do leczenia. W końcu wzięła udział w programie "Niech mówią", w którym opowiedziała o swoich przejściach i zaburzeniu odżywiania. To wtedy, dzięki temu występowi, jej historią zainteresował się profesjonalny psycholog, który powoli pomógł jej wyjść z choroby.