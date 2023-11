Kochała zwierzęta ponad wszystko. Zresztą były dla niej jak dzieci

Hanna Gucwińska zmarła w wieku 91 lat. Zrobiło się głośno za sprawą programu "Z kamerą wśród zwierząt", który przez 31 lat prowadziła wspólnie z mężem. Para całkowicie też poświęciła się pracy we wrocławskim zoo. Co jednak z ich życiem rodzinnym? Byli w tej kwestii bardzo zgodni.

Małżeństwo w pełni poświęciło się zwierzętom. Kiedy w 1966 roku Antoni został dyrektorem Miejskiego Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu, Hanna nie tylko go w tym wspierała, ale również pomagała w pracy, spełniając się na stanowisku głównego specjalisty ds. hodowlanych.

Małżeństwo Gucwińskich to idealny przykład tego, jak można się wspierać nie tylko w dobrych, ale i w złych chwilach, a tych w ostatnich latach nie brakowało. Nie jest bowiem tajemnicą, że Antoni Gucwiński został oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami, a dokładnie niedźwiedziem Mago, który był mieszkańcem prowadzonego przez niego zoo.

W 2011 roku sąd uznał męża Gucwińskiej za winnego, co odbiło się szerokim echem.

Mimo przeciwności losu mogli zawsze na siebie liczyć. Hanna Gucwińska, żeby walczyć o dobre imię swojego męża, sprzedała nawet rodzinny dom, by móc opłacić prawników. W jednym z wywiadów Antoni wyjawił sekret ich udanego małżeństwa.

