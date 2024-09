Kolacja zakończyła się ciążą. "Widocznie tak miało być"

"Jakubiak rozgryza Polskę", "Jakubiak w sezonie", " Jakubiak lokalnie" czy "Masterchef" to tylko kilka programów, w których mieliśmy okazję oglądać Tomasza Jakubiaka. Kucharz i autor książek kulinarnych walczy z nowotworem. - To jest coś, co praktycznie nie występuje albo występuje u niecałego procenta ludzi na świecie — mówił w wywiadzie udzielonym Dorocie Wellman w "Dzień Dobry TVN".