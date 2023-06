Kontrowersje wokół filmów o Korze. Starszy syn gwiazdy uderza w Sipowicza

Kora była jedną z najbardziej charakterystycznych polskich wokalistek i autorek tekstów, przez wielu do dziś nazywana jest ikoną polskiego rocka. Przez lata występowała z zespołem Maanam, później przez pewien czas była też jurorką w programie "Must Be the Music. Tylko muzyka". Artystka zmarła 28 lipca 2018 roku po długiej walce z chorobą nowotworową.