Koronawirus w USA. Ivanka Trump apeluje: "Zostań w domu"

Teraz Ivanka Trump, córka prezydenta Stanów Zjednoczonych, postanowiła nakłonić Amerykanów, by nie wychodzili z domów. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała nagranie, w którym ich o to prosi. Dodatkowo opatrzyła je podpisem. "W tym trudnym czasie Ameryka pokazuje ducha i siłę. To się skończy i wyjdziemy silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. A teraz dystans społeczny ratuje życie! Proszę, zachowajcie go. Wszyscy jesteśmy w tym razem" – napisała.