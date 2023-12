Kot śpi na tobie? Daje ci znak

Koty to jedne z najpopularniejszych zwierząt domowych. Choć są drapieżnikami, a część osób uważa, że mogą przez to stwarzać niebezpieczeństwo dla człowieka, większość z nich jest zadomowiona. Mitem jest także to, że są zwierzętami, które lubią samotność. Koty uwielbiają towarzystwo ludzi. Co więc oznacza sytuacja, kiedy chcą z nami spać?