Kot, wampir czy nietoperz? Jego wygląd zadziwia

Rodzina kocich Addamsów?

Toivo mieszka razem ze swoim rodzeństwem. Mimo że przez czarny kolor sierści to on wygląda najgroźniej, pozostałe koty również wzbudzają zainteresowanie. To Hannu i Marsel, których właściciel porównuje kolejno do wiewiórki i królika. Ich trójkątne głowy, długie, szczupłe korpusy i duże, odstające uszy sprawiają, że nie można przejść obok tych mruczków obojętnie.