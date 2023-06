Królowa Letycja zabłysnęła monochromatyczną stylizacją. Ten look to hit

Królowa Letycja przywiązuje ogromną wagę do swoich stylizacji. Co ciekawe, arystokratka wielokrotnie udowadniała, że nie trzeba wydawać fortuny, by prezentować się stylowo i z klasą. Tym razem żona króla Filipa VI postawiła na look, który każda z nas z łatwością może odtworzyć we własnym zakresie.