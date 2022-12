Krystyna Kofta szczerze o małżeństwie. "To, co najlepsze, zaczęło się po 30 latach"

Małżeństwo idealne nie istnieje

Pisarka w wielu wywiadach podkreślała, że jest daleka od idealizacji swojego związku. Wspominała, że często z mężem potrafiła się kłócić o głupoty takie jak np. sposób... pokrojenia sera. Przy tym wszystkim zaznacza jednak, że to, co najważniejsze to "wspólna baza" z małżonkiem. W przypadku Krystyny Kofty są nią rozmowy z Mirosławem o książkach, uczęszczanie na wystawy i koncerty oraz poczucie humoru.