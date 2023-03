Książę Albert pozbawił ją przywilejów. Upokorzył żonę?

Następcą monakijskiego tronu jest urodzony w 2014 roku syn Jakub. To on powinien sprawować władzę po śmierci swojego ojca. Sprawa nie jest jednak taka prosta, bo wciąż jest niepełnoletni. Według panujących zasad, gdyby książę Albert zmarł zbyt wcześnie, władzę w roli regenta przejęłaby tymczasowo jego żona. Charlene nie może jednak na to liczyć, bo książę postanowił to zmienić.