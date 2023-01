Lada moment zdominują ulice. Modne kolory 2023

Łagodny błękit

Grupę chłodzących barw otwiera błękit. Kojarzący się z orzeźwieniem, bezchmurnym niebem, lekkością i niczym niezachwianym spokojem – stanowi doskonałą równowagą dla ognistych i energetyzujących barw. Jest jak szklanka wody, chłód w letni poranek i obietnica ulgi w najgorętsze dni. Ponadto ma bardzo plastyczne usposobienie, które dopasuje się do większości typów urody. To romantyczny i pełen poezji odcień, który wydaje się nieco nieobecny, a przez to idealny dla nimfy wodnej i introwertycznej artystki.