Ma prawie 70 lat i została matką. Ludzie są oburzeni

Surogacja w Hiszpanii jest zakazana. Rząd krytykuje aktorkę

Informacje na temat Any Obregon zelektryzowały Hiszpanię. Agencja Reuters poinformowała, że trzech tamtejszych ministrów - do spraw równości, do spraw budżetu, a także do spraw prezydencji, kontaktów z parlamentem i demokracji – publicznie skrytykowało decyzję aktorki.