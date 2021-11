Magdalena Narożna pokazała córkę. Fani widzą w niej... byłego męża wokalistki

Pod zdjęciem oczywiście pojawiło się mnóstwo komentarzy - w końcu taki rodzinny post u Magdaleny nie należy do częstych. Wśród wielu ciepłych słów skierowanych zarówno do piosenkarki, jak i jej córki, internauci zwrócili uwagę na to, do kogo młoda Narożna jest najbardziej podobna. Pojawiło się mnóstwo spostrzeżeń, a pokaźna grupa komentujących uważa, że Gabrysia bardziej przypomina tatę, niż mamę.