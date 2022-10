Małgorzata Ostrowska-Królikowska świętuje z dziećmi. Antek ujawnił kulisy

Ostrowska-Królikowska posunęła się nawet do pisania wiadomości prywatnych w odpowiedzi na komentarze. Jeden ze screenów opublikowała pewna internautka. "Napisałam komentarz w stylu: "Współczuję Asi, że miała do czynienia z taką rodziną jak wasza" - pod postem Królikowskiej. Komentarz usunęła, a w wiadomościach prywatnych znalazłam to: "Uważaj dziewczyno, komu współczujesz, bo możesz to opłacić życiem". Matka Antoniego wyjaśniła później w rozmowie z Pudelkiem, że miała na myśli swoje życie i nie chciała, aby jej słowa interpretowano jako groźbę.