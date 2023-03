Małgorzata Rozenek-Majdan zapytana o kościół. "Nigdy nie będę milczeć w tej sprawie"

Małgorzata Rozenek-Majdan w jednym z ostatnich wywiadów poruszyła temat wiary, uczęszczania do Kościoła oraz tego, w jaki sposób w tym środowisku mówi się na temat poczęcia metodą in vitro. Celebrytka nie przebierała w słowach, celnie wskazując sedno sprawy. Zwróciła uwagę na przykre konsekwencje, z jakimi mierzą się zarówno rodzice, jak i dzieci w wyniku nagonki środowisk katolickich.

Małgorzata Rozenek-Majdan przyznała, że jest zbulwersowana tym, w jaki sposób niektórzy ludzie mówią o dzieciach poczętych dzięki metodzie in vitro. Podkreśliła, że wypowiada się nie tylko we własnym imieniu, lecz także swoich synów, urodzonych dzięki metodzie sztucznego zapłodnienia. Celebrytka dodała, że zabranie głosu w tej sprawie jest jej obowiązkiem.

Ze względu na to, w jaki sposób do tej metody zakładania rodziny podchodzi Kościół katolicki, Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z mężem postanowili, że najmłodszy syn nie zostanie ochrzczony.

- Stanowisko Kościoła jeszcze 16 lat temu, gdy urodził się mój pierwszy syn, nie było tak agresywne wobec dzieci urodzonych dzięki metodzie in vitro, jak jest teraz. Co więcej, mam wrażenie, że tematyka in vitro w ogóle została wprowadzona niepotrzebnie w taki światopoglądowy spór, bo to spowodowało, że stała się naprawdę metodą kontrowersyjną - tłumaczyła gwiazda.