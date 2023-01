Marta Wierzbicka pozuje na kuchennym blacie. Tak podziękowała za życzenia

- W pewnym momencie mój biust zaczął rosnąć i do tej pory przestać nie może. Z tego powodu miałam ogromne kompleksy, bo byłam dziewczyneczką drobniusieńką i nagle tutaj: puff! Koledzy to zdążyli zauważyć, koleżanki tak samo. No, były takie rymowanki: "Wierzbicka, pokaż cycka" i inne - przyznała wtedy i dodała, że chciałaby zmniejszyć biust m.in. ze względów zdrowotnych, ponieważ jego rozmiar wpływa na postawę, powodując ból pleców.