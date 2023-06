Melania Trump nie chce wracać do Białego Domu. Czym zajmuje się dziś?

Pod koniec 2022 roku Donald Trump ogłosił, że ponownie będzie walczył o tytuł prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jego pierwsza kadencja rozpoczęła się w 2016 roku, lecz cztery lata później, walcząc o reelekcję, przegrał z Joe Bidenem. Chociaż dla samego Trumpa i jego zwolenników, była to zła wiadomość, jedna osoba mogła odetchnąć z ulgą. Pierwsza dama mogła wreszcie wrócić do prywatnego życia pełnego luksusów.

Z chwilą, gdy Trump ogłosił chęć walki o fotel prezydencki, jego cała rodzina ponownie pojawiła się na świeczniku. Dla Melanii Trump oznacza to złe wieści. 53-latka niechętnie wraca do wystąpień publicznych, a jej zachowanie komentują media na całym świecie.

Po przegranych wyborach męża Melania Trump musiała wyprowadzić się z Białego Domu. Wówczas była modelka zdecydowała się wrócić do swojej rezydencji w Palm Beach. 53-latka nie była fanką wystąpień publicznych oraz działalności społecznej. Przez ostatnie lata Melania Trump rzadko pokazywała się publicznie, teraz jednak były prezydent potrzebuje medialnego wsparcia żony, co spowodowało, że o Melanii ponownie jest głośno.

Melania Trump zapoczątkowała kampanię na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży. "Be Best" skupia się na wsparciu zdrowia psychicznego najmłodszych, a także walce z przemocą w sieci i wyjściu z nałogów. Po przegranych wyborach pierwsza dama usunęła się w cień i rzadko pojawiała się publicznie. Niedawno jednak 53-latka wznowiła działalność tej akcji.

W ubiegłym roku Melania Trump odwiedziła ośrodek Place of Hope w Palm Beach na Florydzie, a jej wizyta spotkała się z dużym entuzjazmem podopiecznych:

Melania Trump na spotkaniu z Putinem. Internauci do dziś wspominają jej wyraz twarzy

