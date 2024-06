Widzisz go na wolności? Od razu dzwoń po służby

W polskich miastach co pewien czas pojawiają się nietypowi goście. Raz słyszymy o spacerujących w parku dzikach, innym razem... o egzotycznych wężach, na których sam widok można dostać gęsiej skórki.

Jak się okazało, złapany gad o nietypowym umaszczeniu, to przedstawiciel węży zbożowych. Podkreślmy, że jest to typowo hodowlana odmiana, która nie występuje naturalnie na terenach Polski. Nie jest to jednak pierwszy przypadek, kiedy wąż zdał się uciec właścicielom.