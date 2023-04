Miała Hollywood u swych stóp. Los nie był łaskawy dla Teresy Iżewskiej

Urodziła się 8 kwietnia 1933 roku w Warszawie; tam też rozpoczęła studia chemiczne, lecz już po drugim semestrze uznała, że pisana jest jej chyba inna ścieżka kariery. Do szkoły aktorskiej dostała się bez problemu, okazało się, że ma warunki odpowiednie, by zostać nieprzeciętną artystką, i wkrótce zwróciła na siebie uwagę Andrzeja Wajdy. Reżyser szukał akurat młodej dziewczyny, która wcieliłaby się w łączniczkę noszącą pseudonim "Stokrotka" w filmie "Kanał". Iżewska pasowała do roli doskonale i mimo braku doświadczenia wypadła przed kamerami niczym prawdziwa profesjonalistka.