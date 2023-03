Miała na sobie tylko kamizelkę. Tak Naomi Campbell paradowała po wybiegu

Najnowsza kolekcja Boss to prawdziwa transformacja garnituru . Oryginalne i świeże spojrzenie na trend power dressing, pozwoliło wydobyć z garniturów i ich poszczególnych elementów nowe oblicze. Szalone, awangardowe i dalekie od klasyki.

Dyrektor kreatywny Ingo Wilts postanowił zmodyfikować także garniturową kamizelkę i tym sposobem ubrał Naomi Campbell w... sukienkę. Kreacja topmodelki to model wyrwany z męskiego świata, który doskonale odnalazł się na kobiecej sylwetce.

Sukienka inspirowana garniturową kamizelką zyskała przedłużenie, ale wciąż nawiązuje do klasycznego ubrania za sprawą kieszeniowych patek, wysokiej kozerki i klap .

