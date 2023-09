Miała wypadek. Operacja była konieczna

Joanna Kurowska od lat jest jedną z najbardziej zajętych aktorek. "Bejbis", "Apokawixa" i serial "Teściowie" to tylko kilka z produkcji, w jakich wystąpiła w ciągu ostatnich dwóch lat. Aby odpocząć od pracy, wyjechała jednak na krótkie wakacje. To na nich doszło do groźnego wypadku, w wyniku którego musiała przejść operację. Choć jej noga przez chwilę była w gipsie, finalnie zdecydowała się na niekonwencjonalne metody leczenia.