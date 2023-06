Mieszka z partnerem. Słowa na kursie przedmałżeńskim ją zaskoczyły

- Poszłam na nauki przedmałżeńskie do polecanych Dominikanów i spędziłam cały weekend z zażenowaną miną - mówi w rozmowie z WP Kobieta Agata. - Nie dało się tego słuchać. Ale ja jestem też mocno uczulona na to, co Kościół pozwala sobie opowiadać. Padały stwierdzenia, że ludzie bez ślubu nie mają prawa być szczęśliwi, bo jest to zwyczajnie niemożliwe. Życie bez Boga jest marne, więc ludzie żyjący w związku bez ślubu - czyli bez Boga - nie mogą być szczęśliwi ani na krótszą, ani tym bardziej na dłuższą metę - relacjonuje.