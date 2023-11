Ministerstwo szczęścia w Rosji. Przewodnicząca chce nowego resortu

Ministerstwo szczęścia w Rosji? Walentina Matwijenko, przewodnicząca Rady Federacji Rosyjskiej, chce iść śladem Kraju Kamczackiego, który - jak podają rosyjskie media - w 2020 roku stworzył właśnie taki resort. Choć ona sama twierdzi, że to świetny pomysł, przyznała, że na ten moment poparcie jej "nowoczesnego" konceptu jest niewielkie.

W rozmowie z rosyjską agencją prasową TASS przewodnicząca miała wyjaśnić, że wspomniany resort szczęścia zajmowałoby się badaniem konsekwencji decyzji innych ministerstw, sprawdzając, czy sprawią one, że obywatele Rosji będą szczęśliwi.

- Idea jest taka, żeby zbudować szczęśliwe szkoły oraz zapewnić ludziom usługi, które doprowadzą do tego, że nasi obywatele będą czuli się szczęśliwi - powiedziała.

W związku z kontrowersyjnymi wypowiedziami (m.in. o ukraińskich represjach i ofiarach wśród rosyjskojęzycznej mniejszości w Ukrainie), które nie miały potwierdzenia w faktach, w ramach retorsji za agresję Rosji przeciw Ukrainie 7 marca 2014 roku została objęta zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych oraz krajów Unii Europejskiej.

