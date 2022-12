Anna Maria Sieklucka cała na biało. Micro top do garnituru

Anna Maria Sieklucka zaprezentowała się na ściance w monochromatycznym, śnieżnobiałym looku . Do oversizowej, lecz krótkiej marynarki założyła eleganckie spodnie w kant z wysokim stanem i szerokimi nogawkami. Garniturowi towarzyszył gładki micro top .

Warto zauważyć, że w ostatnich miesiącach noszenie t-shirtu, a tym bardziej eleganckiej bluzki do damskiego garnituru stało się passé. W pewnym momencie pojawiła się moda na noszenie marynarki na nagie ciało. Potem to radykalne rozwiązanie zamieniono na look z micro topem.