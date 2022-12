Kinga Rusin ciągle jest w podróży. Pokazała letnią stylizację

Dziennikarka pokazała się w długiej do ziemi sukni z lekkiego materiału. Ozdobiona printem kreacja z marszczonej tkaniny lekko powiewała na wietrze. Sukienka w odcieniach pomarańczu, brązu i zieleni pięknie komponowała się z niebieską koszulą, którą Kinga Rusin zawiązała w pasie, podkreślając swoją talię. Uzupełnieniem stylizacji były łańcuszki, wiszące kolczyki i ciemne okulary. Gdyby połączyć sukienkę Kingi Rusin z długim płaszczem i kozakami, mogłaby być świetnym uzupełnieniem jesiennych stylizacji.

Gwiazda na Instagramie co chwilę publikuje kolejne zdjęcia z podróży. W poście opowiedziała o ostatnio odwiedzonych miejscach. Wymieniła pobyt w Australii, na Bali, na wyspach na Malediwach, a teraz cieszy się słońcem w Indiach. W podróży jest wraz ze swoim partnerem Markiem Kujawą.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!