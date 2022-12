Modnie, ale niezdrowo. Lekarz wyjaśnia, czym skutkuje odsłonięcie kostek zimą

Na początku w towarzystwie rurek pojawiały się "na mieście" od czasu do czasu, budząc zdziwienie i niekrytą dezaprobatę ze strony seniorów. Później wąskie nogawki wyeliminowały kuloty, ale gołe kostki wciąć odważnie wyglądały na świat. Przestały być "przymiotem dziwaka" czy "wyróżnikiem ofiary mody", a stały się codziennością. Nawet trendy lansujące długie skarpety nie zdołały wyeliminować tej tendencji z ulic. A okazuje się, że kostki są szczególnie wrażliwym miejscem, przez co mogą prowadzić do problemów ze zdrowiem.

Moda, która nie idzie w parze ze zdrowiem

Jest wyraźna granica pomiędzy racjonalnym podejściem do mody, a pozycją "fashion victim", która ponad wszystko stawia modny wygląd. Także ponad zdrowie, na które niekorzystny wpływ ma wiele trendów zupełnie nieadekwatnych do warunków pogodowych, panujących w Polsce pomiędzy październikiem, a marcem. Należą do nich między innymi krótkie spódnice, jeansy z dziurami czy odsłonięte kostki.

Odsłonięte kostki, a konsekwencje zdrowotne

Osobom, które na co dzień podporządkowują swoje ubranie pod trendy, a nie sytuację za oknem – zdecydowanie trudno zrezygnować z krótkich skarpet i butów. A to może skończyć się nie tylko na przeziębieniu. Jacek Jarosiński to fizjoterapeuta z Centrum Medycznego Damiana, który dla portalu "hellozdrowie" wyjaśnił, co dzieje się z organizmem, kiedy wystawiamy kostki na zimno.



"Okolice kostek to miejsca wrażliwe na zimno oraz podatne na urazy. Pod wpływem długotrwałego zimna ścięgna i mięśnie sztywnieją, co w konsekwencji może prowadzić do kontuzji tj. naderwanie albo zerwanie".



Modnie, ale przede wszystkim rozsądnie

Moda nie zawsze idzie pod rękę z funkcjonalnością. Można to zauważyć chociażby po grubości płaszczy ze znanych sieciówek, które w naszej szerokości geograficznej, zyskują raczej status jesiennych. W polskich warunkach zimowych, ratują się jedynie solidnym wsparciem stylizacji "na cebulkę". Projektanci zupełnie nie biorą pod uwagę względów praktycznych, a jeśli już tworzą z myślą o kliencie, to raczej o zamieszkałym w kraju, gdzie zimą temperatura spada do 10 stopni na plusie.

Dlatego szczególnie zimą warto podejść do mody z zdrowym rozsądkiem, zamiast narzekać na szczypiący mróz i dalsze konsekwencje przemarznięcia. W końcu jak mówi stara, skandynawska maksyma – nie ma złej pogody, są tylko źle dobrane ubrania.

