Modne kozaki na szeroką łydkę. Kupisz je w CCC za grosze

Kozaki z nosem w szpic

Kozaki z nosem w szpic to sprzymierzeniec każdej kobiety, która pragnie optycznie wysmuklić dolną partię sylwetki oraz sprawić wrażenie dłuższych nóg. Dlatego w sklepie CCC przyjrzyj się także modelom z "ostrym" zakończeniem. Ten geometryczny detal potrafi zdziałać cuda. Spójrz na buty marki Nine West – to inwestycja na lata, która dodatkowo świetnie odnajdzie się w różnorodnych stylizacjach.