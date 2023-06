"Moja żona już mnie nie podnieca". Seksuolog wyjaśnia, co robić

"Moja żona już mnie nie podnieca". Seksuolog komentuje

Zdanie to często pada również podczas sesji terapeutycznych. W rozmowie z tygodnikiem odniósł się do niego Michał Sawicki, psychoterapeuta i seksuolog. "Otóż istnieje duża grupa mężczyzn, dla których żona czy stała partnerka, często także matka wspólnych dzieci, nie istnieje jako obiekt seksualny. Mówię o tym obiekcie w pozytywnym kontekście, nie jako wykorzystywanie kogoś. Słowem, to nie jest osoba, z którą mężczyzna chce realizować fantazje czy uprawiać taki seks, na jaki rzeczywiście ma ochotę" - podkreśla.