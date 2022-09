Mówią, że Ołena Zełenska stoi w cieniu męża. Prawda zdziwi wielu

To na pewno nie jest para w stylu Michelle i Baracka Obamów. Ołena Zełenska jest niepewna siebie, nie ma do siebie dystansu. Świadczy o tym chociażby to, jak przyjmuje krytykę. Natomiast Zełenski zawsze mawia: "Nie ufam nikomu bardziej niż swojej żonie". Ołena nie chce przyznać, że ma wpływ na męża. Z kolei on wprost mówi przed kamerami, że jeśli ktoś ma na niego wpływ, to jest to jego żona. On wsłuchuje się w to, co ona mówi na temat jego otoczenia.