Naciągną cię na kasę i puszczą w skarpetkach. Poznaj imiona najgorszych kumpli

Imię to znamionuje osobę, która jest świetna w budowaniu relacji, dlatego Maniek to zwykle straszna gaduła. Żaden sekret długo się go nie trzyma, chociaż gromadzi je chętnie. W razie nagłego wypadku na każdego kolegę ma haka, żeby zmusić go do jakiejś drobnej przysługi.