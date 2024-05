Naturalny odświeżacz powietrza. Dom będzie pachniał świeżością

Szukasz prostego i taniego sposobu na stworzenie naturalnego odświeżacza powietrza? Dzięki pewnemu tiktokerowi już nigdy więcej nie kupisz drogich patyczków zapachowych czy odświeżaczy w sprayu.

Luan to tiktoker, który na swoim profilu często dzieli się wskazówkami na temat majsterkowania oraz renowacji mieszkania. Jego kanał obserwuje ponad 680 tys. użytkowników, którzy wielokrotnie są pod wrażeniem tanich i efektownych rozwiązań. Tym razem mężczyzna zaprezentował trik na "zapach bogacza", tłumacząc, że dzięki tej sztuczce w jego domu pachnie, jak u naprawdę zamożnej osoby.

Jak zrobić domowy odświeżacz powietrza?

Luan z tiktokowego profilu @tipsfromluan na samym początku nagrania zaznaczył, że jeśli ktoś jest fanem cytrusowych zapachów, ten sposób będzie dla niego idealny. Mężczyzna podzielił limonki na cztery części, a następnie każdą z nich zasypał łyżeczką gruboziarnistej soli. Następnie dodał 3 łyżeczki spirytusu medycznego do każdej z misek, w których wcześniej umieścił cytrusy.

Mężczyzna zdecydował się zaprezentować trzy różne warianty domowego odświeżacza. Jeden pojemnik zostawił z limonką, solą i spirytusem medycznym, do drugiego dodał pół nakrętki dowolnego płynu do zmiękczania tkanin, który ma wzmocnić zapach, zaś do trzeciego dodał goździki, które dodatkowo odstraszają szkodniki.

Gdzie umieścić domowe odświeżacze powietrza?

Luan zaznaczył, że kombinacja wszystkich trzech domowych odświeżaczy powietrza sprawdzi się idealnie w każdym domu. Mężczyzna przyznał, że podstawową wersję przygotowanego zapachu zostawia w łazience, zaś tę z goździkami stawia obok okna, aby odstraszyć muchy i komary.

Wersję z płynem do płukania tkanin ukrywa w salonie, ponieważ jego zapach jest silny i pachnie pięknie, dzięki czemu znajomi zawsze pytają go, co tak pięknie pachnie. Luan zapewnia, że tak przygotowane odświeżacze powietrza sprawią, że nigdy więcej nie będziesz chciał lub chciała kupić gotowego zapachu do mieszkania.

