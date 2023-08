Naturalny wróg ćmy bukszpanowej. Wystarczy zmieszać z wodą

Szare mydło to produkt, którego zwykle używamy do kąpieli. Doskonale nada się także do zwalczania szkodników, w tym ćmy bukszpanowej. Kostkę mydła (100 gramów) zetrzyj na tarce o małych oczkach i rozpuść ją w pięciu litrach gorącej wody. Kiedy roztwór ostygnie, przelej go do butelki z atomizerem i spryskaj roślinę. Zabieg powtarzaj codziennie, aż do momentu, kiedy nie będzie na dostrzeżesz żadnej larwy.