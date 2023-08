Natychmiast zdejmij magnesy z lodówki. Inaczej pożałujesz

Co z zawartością lodówki?

Wbrew pojawiających się obaw, w tym przypadku mamy dobrą wiadomość. Na całe szczęście, mimo że magnesy mogą zakłócić pracę lodówki, nie wpływają na to, co ma w środku. Nasza żywność pozostaje bezpieczna. Mimo to warto zastanowić się, czy chcemy posiadać zbiór magnesów na drzwiach sprzętu AGD kosztem jego funkcjonowania oraz zwiększonego zużycia energii.