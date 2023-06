Nie ma dobrych wspomnień z Opolem. To wtedy zbiegła ze sceny i się rozpłakała

Urszula Dudziak zbiegła z opolskiej sceny

Urszula Dudziak zaczęła występować na opolskiej scenie już jako 20-latka. To wtedy, podczas jej występu, doszło do sytuacji, którą wspomina do dziś. Podczas wykonywania utworu Jana Ptaszyna Wróblewskiego "Ulice wielkich miast", akompaniujący jej zespół nagle przestał grać. Dokończyła więc swój występ a cappella i szybko uciekła ze sceny.