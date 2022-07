Nie masz ochoty na seks? Ekspertka wyjaśnia, dlaczego nie warto zmuszać się do zbliżeń

Gdy jesteście pokłóceni. - Emocje, które pojawiają się w trakcie kłótni, mogą osiągnąć bardzo wysoki poziom. Studzenie ich w łóżku to nie jest najlepszy pomysł, ponieważ to nie służy rozwiązaniu problemu, tylko zamieceniu go pod dywan. Na dodatek, gdy jesteśmy zestresowani, łatwiej godzimy się na rzeczy, których nie do końca chcemy. W efekcie osoba, której partner nie lubi długich rozmów o tym, co się dzieje złego w związku, za to lubi rozładowywać powstałe na skutek kłótni napięcie w ciele i umyśle w łóżku, może po takim "godzeniu się" wyjść z sypialni z poczuciem wykorzystania. Może się okazać, że emocje wcale nie uleciały jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a nawet wręcz przeciwnie – te negatywne się zwielokrotniły. Warto się zastanowić w takiej sytuacji, czy na pewno seks na zgodę to dobry pomysł, bo jeśli istnieje choć cień podejrzenia, że nie, to lepiej przegadać problem, rozładować napięcie poza sypialnią i iść do łóżka już z lekką głową - zaznacza Wonatowska.