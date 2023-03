Nie musi pracować na etacie. Padło pytanie o zarobki

Karina z "Chłopaków do wzięcia" udostępniła wpis, w którym krytykuje pogoń za pieniędzmi i pracę od rana do wieczora. Gwiazda serialu dokumentalnego przyznała, że nie chce, by tak wyglądało jej życie. Fani dopytują, jak sama zarabia na życie.

Karinę z "Chłopaków do wzięcia" naszło niedawno na poważne rozważania. Bohaterka programu podkreśliła, że zawsze chciała żyć po swojemu i nie spędzać codziennie ośmiu godzin na pracy, tylko po to, by nie mieć czasu na nic innego. Kobieta na swoim facebookowym profilu udostępniła fotografię z dosadnym komentarzem w języku angielskim. W ten sposób wygląda codzienność wielu osób.

"Wybrałam nieco inną drogę"

Karina udostępniła wymowny kadr i opis.

"Pracujesz przez osiem godzin, by żyć przez cztery godziny. Pracujesz sześć dni w tygodniu, by cieszyć się jednym (...). W końcu zdajesz sobie sprawę, że życie to tylko parodia ciebie samego, który praktykuje własne zapomnienie. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do niewolnictwa materialnego i społecznego, że nie widzimy już łańcuchów. Życie to krótka podróż, żyj nią!" - przeczytamy we wpisie Kariny.

Bohaterka "Chłopaków" zaznaczyła, że nigdy nie chciała powtarzać tego życiowego schematu, dlatego zdecydowała się obrać nieco inną ścieżkę.

Internauci reagują na post Kariny. "Ciekawe, z czego będziesz żyć na starość"

Choć wiele osób zwróciło uwagę na problem poruszony w tym wpisie, fani zauważyli, że w ten sposób wygląda rzeczywistość. Zastanawiają się, w jaki sposób autorka postu zarabia na swoje utrzymanie, aby nie martwić się o swoją przyszłość. Nie zabrakło wypowiedzi hejterów, dla których wyznanie Kariny.

"Jaką niby drogę wybrałaś? Siedzenie na bezrobociu u rodziców? To żadna droga";

"Teraz zarabiasz na filmikach... Co wtedy, kiedy nie przyniesie ci to zarobku? Z biegiem lat nie zapracujesz na emeryturę, więc za co chcesz żyć w przyszłości?";

"Super Karinka. Tylko zanim pożyjesz, musisz na to zapracować. Chyba że znajdziesz kogoś, kto popracuje za ciebie" - przeczytamy pod wpisem jednej z bohaterek "Chłopaków do wzięcia".

