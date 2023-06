Nie rób tego swojemu psu. Behawiorystka bije na alarm

Przytulanie, całowanie i głaskanie - to najczęstsze formy okazywania miłości do naszego zwierzęcia, które dla niego mogą być jednak niekomfortowe. Jak się okazuje, psy nie do końca dobrze tolerują tego typu zachowania ze strony człowieka, które mogą wzbudzać w nim agresję. Pies może czuć się wówczas zagrożony i szukać sposobu na ucieczkę.