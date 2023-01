Nie używają papieru toaletowego. Pokazała, co stosują w zamian

Po wykorzystaniu rodzina wrzuca je do stojącego obok toalety, napełnionego wodą wiaderka z przykryciem, co powoduje, że w łazience nie unosi się nieprzyjemny zapach. Czasem - jak mówi kobieta - dodaje do tego ocet lub sodę do prania. Następnie ściereczki są płukane, aby wszelkie usunąć z nich większe zanieczyszczenia, i lądują w pralce. Po wyschnięciu mogą zostać ponownie użyte.