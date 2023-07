Nie wieszaj na balkonie. Przyniosą więcej szkody niż pożytku

Tych roślin nie sadź na balkonie. Przez nie pszczoły giną

Nie tylko pestycydy zabijają pszczoły. Mało kto wie, ale pelargonie, popularne kwiaty balkonowe, przyczyniają się do wyginięcia pszczół. Dlaczego tak się dzieje? Niektóre odmiany nie mają w sobie ani grama pyłku, którym żywią się pszczoły. W innych są jego śladowe ilości. Zmylone owady dwoją się i troją, aby posilić się zawartością kwiatów i opadają z sił, przez co często nie mogą trafić z powrotem do ula, a to często prowadzi do ich śmierci.