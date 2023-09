Nie zagłosują w wyborach. Wskazują powody

Powtarzanie, że "nie ma na kogo głosować" może być też przejawem głębszego kryzysu w polityce. - To załamanie poczucia realnego wpływu na to, co się dzieje. Trudno też zrozumieć, o co chodzi w polityce. Na przykład podział na PiS i KO, który dla wielu ludzi, zwłaszcza młodych, nie jest jasny. Bardziej czuje go pokolenie 50+ - wyjaśnia. - Mamy też mało młodych, charyzmatycznych polityków. Główni kandydaci to starsi panowie, którzy nie interesują przeciętnej 30-40-latki. Do tego dominująca narracja wojenna nie trafia do wielu kobiet.