Nina Tyrka była znana z "Tańca z gwiazdami". Dziś prowadzi warzywniak

Okazuje się, że w oczy mocno rzucają się bardzo wysokie ceny produktów. "Za swojego kalafiora zapłaciłam 13 zł. Zazwyczaj to warzywo na bazarku kosztuje połowę tej kwoty. Rozumiem rosnące ceny i inflację jednak 40 zł za kg pomidorów to kosmiczna cena. Za cukinię trzeba zapłacić 18 zł za kg, jabłka kosztują 6 zł za kg, a gruszki 10 zł za kg. Przy kiwi widnieje tabliczka z ceną 6,5 zł za sztukę, a bataty kosztują 17 zł za kilogram, a ziemniaki "jedyne" 4,5 zł za kilogram" - relacjonowała reporterka. Jednoznacznie podkreśliła też, że był to "zdecydowanie najdroższy warzywniak, w jakim była", a ceny "spowodowały u niej gęsią skórkę".