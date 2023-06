O tym warto pamiętać, gdy ugryzie cię własny pies

Ugryzł cię własny pies? O tym warto pamiętać

Psy mogą ugryźć z różnych przyczyn, nawet swojego właściciela. Zdarza się, że zrobią to przez przypadek np. w czasie zabawy. Jeśli nie było to celowe i pies szybko się zreflektował, być może nie ma powodów do niepokoju, warto jednak zapamiętać, co doprowadziło do takiej sytuacji, aby zareagować, gdy zacznie się powtarzać.