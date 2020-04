Oczyszczanie twarzy. Wypróbuj sprawdzone domowe sposoby na gładką i czystą skórę

Oczyszczanie twarzy to podstawowy krok w codziennej pielęgnacji. Nie można go pominąć ani wykonać niedbale, ponieważ przyniesie więcej strat niż pożytku. Ze względu na domową kwarantannę, warto wypróbować kilka metod, które pomogą ci w uzyskaniu idealnie gładkiej cery . Jeśli chcesz zacząć przygodę z domowym oczyszczaniem twarzy, zajrzyj poniżej.

Oczyszczanie twarzy – pozbądź się zanieczyszczeń

Bardzo dobrym produktem do oczyszczania twarzy w domu jest nierafinowany olej kokosowy . Wystarczy, że odrobinę nałożysz na wacik kosmetyczny, a pozostałości kolorowych kosmetyków w mgnieniu oka rozpuszczą się. Możesz również samodzielnie wykonać domową piankę do oczyszczania twarzy – wystarczy płyn micelarny i 3 łyżki ulubionego olejku ( herbacianego , różanego). Wlej miksturę do butelki z dyfuzorem, wstrząśnij i korzystaj przy każdym myciu twarzy.

Oczyszczanie twarzy – sposób na peeling

Mycie twarzy nie wystarczy, gdy chcesz dokonać pełnego oczyszczenia twarzy. Kolejnym równie ważnym krokiem, o którym zawsze warto pamiętać jest peeling cery. Na szczęście nie musisz kupować gotowych produktów, sama bez problemu przygotujesz odpowiedni kosmetyk. Chcąc przejść do kolejnego etapu oczyszczania twarzy, zmieszaj łyżeczkę fusów po kawie z 3 łyżeczkami oliwy z oliwek oraz łyżeczką cynamonu . W ten sposób powstanie uniwersalny peeling do wszystkich rodzajów cery. Masuj twarz okrężnymi ruchami, po czym zmyj pozostałość letnią wodą.

Oczyszczanie twarzy – niezawodne glinki

Dla pozbycia się zaskórników czy wągrów, wprowadź do rytuału oczyszczania twarzy niezawodne glinki. Ten składnik potrafi zniwelować wszystkie niedoskonałości, z którymi boryka się cera. Pamiętaj, że do mieszania glinki nie wolno używać metalowych naczyń oraz narzędzi, a także nie można dopuścić do jej wyschnięcia na skórze. Jaką glinkę do oczyszczania twarzy wybrać?