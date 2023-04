Od kilku lat jest mężatką. Ukochany nigdy jej nie widział bez makijażu

Kobieta tłumaczyła, że używa w tym celu podkładu, korektora, pudru, zestawu do modelowania twarzy oraz tuszu do rzęs, a czasem też eyelinera i różu. Rezygnuje natomiast ze wszystkich błyszczących kosmetyków, dzięki czemu jej mąż jest nieświadomy, że ma Christie ma na sobie jakikolwiek makijaż. Po 10-minutowej urodowej rutynie influencerka wraca do łóżka, aby jej mąż mógł się przy niej obudzić. Na reakcje internautów na to wyznanie nie trzeba było długo czekać.