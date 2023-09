"Oddziały Putina" chcą przejąć Alaskę. Chodzi o "ratowanie Ameryki Północnej"

Jakie są pomysły "Oddziałów Putina"? To na przykład oddanie Alaski przez Stany Zjednoczone. - Uważam, że to najwyższa pora, aby Alaska wróciła w posiadanie Rosji - podkreśliła jedna z działaczek. W filmie pada też propozycja przywrócenia "dwóch, trzech" baz wojskowych na Kubie czy nawiązania stosunków wojskowych z Meksykiem. - Aby efektywnie walczyć z faszyzmem, musimy zbudować relacje militarne z Meksykiem, aby ten ruch dalej się nie rozprzestrzeniał - słyszymy. "Oddziały Putina" proponują też zablokowanie dostępu Kanady do Oceanu Arktycznego, dopóki nie zmieni się tamtejszy rząd.