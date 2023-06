Odkrył, że go zdradzała. Przed ołtarzem urządził "prawdziwe show"

"Klasyczne" ucieczki sprzed ołtarza (jakie znamy nie tylko z kultowych komedii romantycznych) wydają się być niczym w porównaniu do sytuacji, w których pan młody lub panna młoda odkrywają zdradę i mszczą się za nią na partnerze dopiero na ślubie. Choć brzmi to dość nietypowo i jest nieco trudne do wyobrażenia, nasze rozmówczynie potwierdzają, że takie historie miały miejsce. One same były gościniami wyjątkowo emocjonujących ślubów, które z tego też względu zapamiętają do końca życia.