Odmładzające fryzury. Jakie cięcie będzie idealne dla 50-letnich kobiet?

Odmładzające fryzury dla 50-latek powinny być zarówno modne, jak i seksowne. Kobiety dojrzałe mają bardzo wiele możliwości w przypadku nowego uczesania, jeśli chcą ukryć swój wiek. Wiosenna zmiana może być pretekstem do dalszych metamorfoz, ponieważ odmładzające fryzury dla 50-latek mają za zadanie dodać świeżości w wyglądzie.

Odmładzające fryzury – long bob

Świetną alternatywą dla długich włosów jest odmładzająca fryzura w stylu long bob . Taka długość idealnie sprawdzi się u większości 50-letnich kobiet, które marzą o dopasowaniu uczesania do kształtu twarzy . Równie dobrym pomysłem może być także przedłużany bob z grzywką, który doda objętości i jednocześni odmłodzi twarz. W obu wersjach 50-letnie panie poczują się elegancko, modnie i przede wszystkim młodo.

Odmładzające fryzury – pixie cut

Jedną z najmodniejszych, a zarazem niezwykle odmładzających fryzur ostatnich miesięcy jest pixie cut . Krótko obcięte włosy z cieniowaniem albo zaczesaną grzywką będą fantastycznym pomysłem dla 50-latek, które chcą odjąć sobie kilka lat. Dojrzałe kobiety powinny iść z duchem czasu, dlatego też wariantów odmładzających fryzur w tym przypadku jest bardzo wiele, więc każda fanka krótkich włosów znajdzie coś dla siebie. Przy oficjalnych wyjściach można zaczesać grzywkę do góry, aby włosy jeszcze ciekawiej się układały. Jak widzisz, fryzury dla 50-letnich kobiet mogą być nietuzinkowe.

Odmładzające fryzury – nietypowy paź

Paź to kolejny przykład odmładzającej fryzury, która przekona nawet najbardziej wybredne 50-letnie kobiety. Cięcie na pazia sprawdzi się szczególnie przy szczupłej twarzy, co finalnie zaowocuje lekkością i odświeżeniem wyglądu. Grzywka i nieco radykalniejsza długość włosów sprawia, że kobiety 50-letnie na nowo poczują się młode oraz atrakcyjne. Dla odważnych pań istnieje jeszcze jeden ciekawy wariant ze znacznie skróconymi bokami (przy pomocy maszynki). Tym sposobem odmładzająca fryzura zyskuje na nowoczesności, a także charakterności. W końcu dojrzałe kobiety mają prawo do szaleństwa!